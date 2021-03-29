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У Житомирі почнуть будувати завод з іноземними інвестиціями: вироблятимуть товари для тварин

На території  колишнього заводу хімволокна планують збудувати фабрику, яка виготовлятиме товари для тварин. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Майбутня фабрика з італійськими інвестиціями будуватиметься українськими працівниками за європейськими технологіями. Інвестор каже: обладнання для фабрики вже закуплено, абудівництво хочуть  розпочати вже в  жовтні.

Компанія  «Ферпласт-Україна» присутня на  українському ринку з 1999 року. Кажуть, задоволені  своєю  роботою в Україні. Презентуючи сьогодні  інвестиційний проєкт депутатам міської ради, представник італійської компанії зазначив,  що впродовж двох років  планують інвестувати 10 млн євро та впровадити технології  виробництва зі Словаччини.

Спочатку товари для тварин виготовлятимуть з металу, деревини та пластику, пізніше хочуть впровадити технологію роботи зі склом. 

«Ми довіряємо надійності та працездатності українських працівників,  хочемо впровадити тут також  технологію роботи зі склом – виробництво акваріумів», - каже  інвестор, наголошуючи, що всі матеріали та сировину (деревину, поролон, залізо, пакувальний матеріал тощо)  підприємство закуповує в Україні.
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