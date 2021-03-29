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Житомиряни здобули три медалі на чемпіонаті України з кікбоксингу

Житомирянин Артем Мельник на прізвисько «Алабай» переміг у фіналі і втретє поспіль став чемпіоном України з кікбоксингу WAKO серед дорослих. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради.

Чемпіонат України з кікбоксингу WАКО серед дорослих відбувся в Одесі з 25 по 28 березня. Місто Житомир на цих змаганнях представляла команда у складі 3 бійців під керівництвом Заслуженого майстра спорту України Володимира Демчука.

У напруженій боротьбі житомиряни вибороли одну золоту, одну срібну та одну бронзову нагороди.

  • Артем Мельник, 2000 р.нар., у ваговій категорії до 86 кг у розділі фул-контакт став чемпіоном (до речі: Артем третій рік поспіль стає найкращим серед дорослих у своїй ваговій категорії в Україні);
  • Сергій Сайко, 2002 р.нар., у ваговій категорії до 57 кг у розділі фул-контакт виборов срібло на своєму дебютному чемпіонаті країни;
  • Роман Абрамович, 2000 р.нар., у ваговій категорії до 67 кг у розділі лоу-кік став бронзовим медалістом.
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