Житомиряни здобули три медалі на чемпіонаті України з кікбоксингу
- 29.03.2021, 19:06,
- Житомирщина
Житомирянин Артем Мельник на прізвисько «Алабай» переміг у фіналі і втретє поспіль став чемпіоном України з кікбоксингу WAKO серед дорослих. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради.
Чемпіонат України з кікбоксингу WАКО серед дорослих відбувся в Одесі з 25 по 28 березня. Місто Житомир на цих змаганнях представляла команда у складі 3 бійців під керівництвом Заслуженого майстра спорту України Володимира Демчука.
У напруженій боротьбі житомиряни вибороли одну золоту, одну срібну та одну бронзову нагороди.
- Артем Мельник, 2000 р.нар., у ваговій категорії до 86 кг у розділі фул-контакт став чемпіоном (до речі: Артем третій рік поспіль стає найкращим серед дорослих у своїй ваговій категорії в Україні);
- Сергій Сайко, 2002 р.нар., у ваговій категорії до 57 кг у розділі фул-контакт виборов срібло на своєму дебютному чемпіонаті країни;
- Роман Абрамович, 2000 р.нар., у ваговій категорії до 67 кг у розділі лоу-кік став бронзовим медалістом.
рейтинг:
-
- 0
-