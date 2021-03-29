Житомиряни заборгували за тепло понад 300 мільйонів гривень

Борги населення перед підприємством “Житомиртеплокомуненерго” збільшились з 80 до 305 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради.

За даними теплокомуненерго, упродовж трьох років на підприємстві спостерігалась тенденція до зменшення заборгованості населення за теплопостачання та заборгованості підприємства за газ перед Нафтогазом. Однак за перші місяці 2021 року через зростання ціни на газ значно зросли борги підприємства перед НАК «Нафтогаз» з 104 до 325 млн грн. Також зросли борги населення перед підприємством “Житомиртеплокомуненерго”. Вони збільшились з 80 до 305 млн грн.

Члени виконкому затвердили зміни до фінансового плану КП «Житомиртеплокомуненерго».

У зв’язку зі збільшенням ціни на газ цього року планові збитки підприємства значно збільшились у порівнянні із затвердженими на початку року в сумі 1 млн грн.

«Так через різницю у ціні на газ, що включена до тарифу, та реальної, збитки складуть 78 млн грн., та 23 млн грн. по різниці у тарифі для населення», - пояснив директор підприємства Дмитро Рогожин.