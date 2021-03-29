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У Житомирі раніше засуджений чоловік "під замовлення" переробляв стартові пістолети у бойові

У Житомирі затримали чоловіка, який займався переробкою стартових пістолетів у бойові "на замовлення" кримінальних кіл регіону, про це повідомили у прес-службі СБУ області, передає "Замкова гора".

Встановлено, що зловмисник постачав перероблену зброю представникам кримінальних кіл регіону.
Житомирянин, який раніше вже був засуджений за вчинення тяжких злочинів, переобладнав підсобне приміщення власного приватного будинку під майстерню з нелегальної переробки зброї. Працював зловмисник за 100-відсотковою передоплатою за «товар» і виключно «під клієнтів», яких знаходив через особисті зв’язки у кримінальних колах області. Середній термін виготовлення «замовлення» становив сім днів.

У межах контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували два факти протиправної реалізації зброярем приведених у бойовий стан пістолетів.

Співробітники СБУ затримали фігуранта справи на одній із вулиць Житомира під час спроби збуту чергової партії перероблених під стрільбу бойовими набоями пістолетів.

У ході обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили:
приладдя для переробки засобів ураження;
-запасні частини до зброї;
-осколкову гранату наступальної дії РГ-42;
-значну кількість бойових набої для вогнепальної зброї.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
У Житомирі раніше засуджений чоловік "під замовлення" переробляв стартові пістолети у бойові


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