Нацгвардійці з автоматами та поліція з службовими собаками: що силовики робили у Житомирі на вихідних (ВІДЕО)

На вихідних у Житомирі майже сотня поліцейських та нацгвардійців з автоматами та службовими собаками посилено патрулювали вулиці міста. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Житомирській області.

Очікуваний результат таких заходів – зниження вуличних правопорушень.

Також правоохоронці під час патрулювання нагадували житомирянам та гостям міста про необхідність дотримання карантинних заходів. Загалом поспілкувалися з кількома сотнями жителів обласного центру та перевірили понад 120 закладів.

“Це вже систематичні відпрацювання обласного та районного центрів, які мають на меті зменшення кількості злочинів та правопорушень. Щовихідних ми збільшуємо кількість нарядів завдяки залученню додаткових патрулів, - коментує начальник ГУ Національної поліції Житомирської області Юрій Олійник. - Уже навіть присутність на вулицях більшої кількості поліцейських дисциплінує громадян та має превентивний ефект, допомагає підтриманню належного рівня правопорядку та безпеки”.

У більшості випадків містяни одразу реагували на зауваження та припиняли правопорушення. Утім, у разі відвертого ігнорування вимог карантинних обмежень, правоохоронці складали відповідні адміністративні матеріали. У результаті зафіксували 12 випадків порушення правил щодо карантину людей (ч. 1 та ч. 2 ст. 44-3 КУпАП), з них 4 – у закладах торгівлі, громадського харчування та розваг.

Серед інших кількох десятків виявлених поліцейськими правопорушень - публічне розпиття спиртних напоїв, дрібне хуліганство тощо. Також поліцейські реагували за повідомленнями про домашнє насильство, у 7 випадках були складені відповідні адміністративні матеріали за ст. 173-2 КУпАП та направлені на розгляд суду.

Під час профілактичних заходів патрулі перевірили понад півсотні осіб, які перебувають на обліках та схильні до вчинення правопорушень.

“У результаті відпрацювань ми спостерігаємо значне зменшення кількості крадіжок з автомобілів, відсутність грубих порушень громадського порядку, інших вуличних інцидентів, тож такі заходи ефективні та проводитимуться і надалі”, - розповів начальник Житомирського районного управління поліції Сергій Синявський.