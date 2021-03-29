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У Житомирі у чоловіка, поки той відпочивав у кафе, викрали BMW

У Житомирі у чоловіка, поки той відпочивав у кафе, викрали легковик BMW, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Уранці 27 березня до поліції звернулася 26-річна житомирянка з повідомленням про зникнення автомобіля, належного її чоловікові. Зі слів жінки, кількома годинами раніше він залишив «BMW» на одній з центральних вулиць міста та пішов відпочивати у компанію друзів. Проте, повернувшись через кілька годин, ані автівки, ані ключів від неї, що знаходилися в кишені його куртки, уже не було.

За адресою виїхала та працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Правоохоронці оглянули місце, де стояв автомобіль, опитали ймовірних свідків події та вилучили записи камер спостереження, що знаходяться неподалік.

"Під час аналізу відео оперативники кримінальної поліції й встановили причетного до незаконного заволодіння транспортним засобом. Ним виявився 34-річний житомирянин", - розповів начальник Житомирського РУП Сергій Синявський.

Того ж дня патрульні поліцейські, отримавши від колег відповідне орієнтування щодо підозрюваного, помітили його неподалік однієї з автозаправних станцій міста та доставили до Житомирського районного управління поліції для з’ясування обставин події.

У ході подальших слідчо-розшукових дій було встановлено місце знаходження викраденого автомобіля – в одному з гаражних кооперативів обласного центра. Працівники слідчо-оперативної групи вилучили звідти «BMW» та зафіксували низку речових доказів.

Підозрюваного поліцейські затримали у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Нині слідчі районного управління поліції встановлюють усі обставини події в рамках розпочатого за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ кримінального провадження. Законодавством подібні протиправні дії караються ув’язненням терміном від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
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