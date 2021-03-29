На Житомирщині легковик врізався у фуру, одна людина загинула

Одна людина загинула внаслідок зіткнення легковика та вантажівки на Житомирщині, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 березня близько 00:05 на 158 км автошляху Київ-Чоп, неподалік с. Березівки Житомирського району. У результаті зіткнення іномарки з вантажівкою одна людина загинула, ще одна зазнала травм. Поліція розпочала досудове розслідування.
Попередньо, водій автомобіля «Skoda», 23-річний житель обласного центру, рухаючись у напрямку м. Житомира та виконуючи маневр випередження, зіткнувся з автомобілем «Scania» під керуванням 51-річного жителя Київської області, який рухався у попутному напрямку.
У результаті ДТП пасажир легковика, 30-річний житомирянин, загинув на місці події. Водій цього ж автомобіля був ушпиталені до лікарні.
Нині триває встановлення всіх причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.