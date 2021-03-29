За минулу добу на території області 567 нових випадків Covid-19
- 29.03.2021, 10:08,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 567 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 25 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 29.03.2021 (за минулу добу – 28 березня) зареєстровано 567 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 70429 випадків захворювання, 50651 людина одужала, 1166 випадків завершились летально.
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