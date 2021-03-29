Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
 
  • 10:11 – У лабораторії Чехії виявили новий штам коронавірусу 
  • 09:42 – Вибух на нафтопереробному заводі в Індонезії: перші відомості про постраждалих 
  • 09:40 – Рятувальники зняли з мілини контейнеровоз Ever Given у Суецькому каналі 
  • 09:38 – Бойовики за добу 10 разів порушували «тишу» на Донбасі, зокрема дистанційно мінували території 
  • 09:35 – Збірна України через пенальті втратила перемогу над Фінляндією 

За минулу добу на території області 567 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 567 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 25 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 29.03.2021 (за минулу добу – 28 березня) зареєстровано 567 нових лабораторно підтверджених випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 70429 випадків захворювання, 50651 людина одужала, 1166 випадків завершились летально.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» За минулу добу на території області 888 нових випадків Covid-19, 11 людей померли
» За минулу добу на території області 14 нових випадків Covid-19
» За минулу добу на території області 145 нових випадків Covid-19, 17 людей померли
» За минулу добу на території області 778 нових випадків Covid-19, 14 людей померли
» За минулу добу на території області 455 нових випадків Covid-19, двоє людей померли
Залишити коментар

Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Бойовики за добу 10 разів порушували «тишу» на Донбасі, зокрема дистанційно мінували території
Збірна України через пенальті втратила перемогу над Фінляндією
В Україні запрацював чат-бот для захисту прав споживачів
Вчені пояснили, хто частіше стикається із залежністю від онлайн-відеоігор
На Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню
У лабораторії Чехії виявили новий штам коронавірусу
Вибух на нафтопереробному заводі в Індонезії: перші відомості про постраждалих
Рятувальники зняли з мілини контейнеровоз Ever Given у Суецькому каналі
NASA оцінило ризик зіткнення землі з найнебезпечнішим астероїдом
На акції протесту в Мінську затримали дві сотні людей
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?
Працівник самостійно обиратиме банк для виплати зарплати – НБУ
Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора