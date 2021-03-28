COVID на Житомирщині: майже 800 нових випадків захворювання та 8 смертей (СТАТИСТИКА)
- 28.03.2021, 12:13,
- Житомирщина
Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині медики зареєстрували 791 новий лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. також зареєстровано 8 летальних випадків. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
- 82-річна жителька Андрушівського району;
- три жительки міста Бердичів віком 68, 68 та 82 роки;
- чотири жителі міста Житомир — троє жінок віком 56, 65 і 77 років та 57-річний чоловік.
Керівництво Житомирської ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким!
Наразі на Житомирщині зареєстровано 1141 летальний випадок від COVID-19 у:
- Андрушівському районі – 28;
- Баранівському районі – 28;
- м.Бердичів – 116;
- Бердичівському районі – 24;
- Брусилівському районі – 9;
- Ємільчинському районі – 32;
- м.Житомир – 317;
- Житомирському районі – 67;
- м.Коростень – 72;
- Коростенському районі – 22;
- Коростишівському районі – 33;
- Лугинському районі — 13;
- Любарському районі – 12;
- м.Малин – 33;
- Малинському районі – 18;
- Народицькому районі – 9;
- м.Новоград-Волинський – 81;
- Новоград-Волинському районі – 30;
- Овруцькому районі – 23;
- Олевському районі – 16;
- Попільнянському районі – 24;
- Пулинському районі – 12;
- Радомишльському районі – 14;
- Романівському районі – 25;
- Ружинському районі – 8;
- Хорошівському районі – 22;
- Черняхівському районі – 31;
- Чуднівському районі – 22.
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