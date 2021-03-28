COVID на Житомирщині: майже 800 нових випадків захворювання та 8 смертей (СТАТИСТИКА)

82-річна жителька Андрушівського району;

три жительки міста Бердичів віком 68, 68 та 82 роки;

чотири жителі міста Житомир — троє жінок віком 56, 65 і 77 років та 57-річний чоловік.

Андрушівському районі – 28;

Баранівському районі – 28;

м.Бердичів – 116;

Бердичівському районі – 24;

Брусилівському районі – 9;

Ємільчинському районі – 32;

м.Житомир – 317;

Житомирському районі – 67;

м.Коростень – 72;

Коростенському районі – 22;

Коростишівському районі – 33;

Лугинському районі — 13;

Любарському районі – 12;

м.Малин – 33;

Малинському районі – 18;

Народицькому районі – 9;

м.Новоград-Волинський – 81;

Новоград-Волинському районі – 30;

Овруцькому районі – 23;

Олевському районі – 16;

Попільнянському районі – 24;

Пулинському районі – 12;

Радомишльському районі – 14;

Романівському районі – 25;

Ружинському районі – 8;

Хорошівському районі – 22;

Черняхівському районі – 31;

Чуднівському районі – 22.

Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.За минулу добу на Житомирщині медики зареєстрували 791 новий лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. також зареєстровано 8 летальних випадків. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:Керівництво Житомирської ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким!Наразі на Житомирщині зареєстровано 1141 летальний випадок від COVID-19 у: