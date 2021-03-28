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COVID на Житомирщині: майже 800 нових випадків захворювання та 8 смертей (СТАТИСТИКА)

Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.

За минулу добу на Житомирщині медики зареєстрували 791 новий лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. також зареєстровано 8 летальних випадків. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.

Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
  • 82-річна жителька Андрушівського району;
  • три жительки міста Бердичів віком 68, 68 та 82 роки;
  • чотири жителі міста Житомир — троє жінок віком 56, 65 і 77 років та 57-річний чоловік.
Керівництво Житомирської ОДА висловлює щирі співчуття рідним та близьким! 

Наразі на Житомирщині зареєстровано 1141 летальний випадок від COVID-19 у:
  • Андрушівському районі – 28;
  • Баранівському районі – 28;
  • м.Бердичів – 116;
  • Бердичівському районі – 24;
  • Брусилівському районі – 9;
  • Ємільчинському районі – 32;
  • м.Житомир – 317;
  • Житомирському районі – 67;
  • м.Коростень – 72;
  • Коростенському районі – 22;
  • Коростишівському районі – 33;
  • Лугинському районі — 13;
  • Любарському районі – 12;
  • м.Малин – 33;
  • Малинському районі – 18;
  • Народицькому районі – 9;
  • м.Новоград-Волинський – 81;
  • Новоград-Волинському районі – 30;
  • Овруцькому районі – 23;
  • Олевському районі – 16;
  • Попільнянському районі – 24;
  • Пулинському районі – 12;
  • Радомишльському районі – 14;
  • Романівському районі – 25;
  • Ружинському районі – 8;
  • Хорошівському районі – 22;
  • Черняхівському районі – 31;
  • Чуднівському районі – 22.
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