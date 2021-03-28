На Житомирнщині від коронавірусу вакцинувалися понад 5200 людей
- 28.03.2021, 11:40,
- Житомирщина
У Житомирській області триває вакцинальна кампанія від COVID-19. Так, від початку кампанії щеплена 5 281 особа, з яких 150 – за минулу добу 27 березня. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я Житомирської ОДА.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено проти COVID-19 196 880 осіб, з яких 4 616 – за минулу добу 27 березня.
Щеплення проводилось 80 мобільними бригадами з імунізації та 155 пунктами щеплення.
Станом на 27 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 361 020 людей.
рейтинг:
-
- 0
-