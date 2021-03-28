Меру Коростеня під будинок принесли пакети зі сміттям
- 28.03.2021, 11:28,
- Житомирщина
Під будинок коростенському міському голові Володимиру Москаленку принесли близько десятка пакетів зі сміттям. Про це повідомили у виданні Коростень.today
.
На паркані порядт з будинком мера Коростиня вивісили плакат за написом: "Москаленко! Будеш возити сміття до нас додому, ми будемо возити до тебе додому".
"Обурені жителі Коростенської ОТГ втомилися чекати будь-яких рішучих кроків від місцевої влади, аби та розібралася зі сміттям у селі Грозине. Бездіяльність влади змушує людей самостійно перепиняти вантажівки зі сміттям, або ж перекривати дорогу, щоб на екологічну проблему, яка знаходиться на їх території, хтось звернув увагу. І поки у провладних кабінетах відбуваються засідання робочої групи з питань організації полігону твердих побутових відходів, що розміщений у селищі Грозине, місцеві жителі вирішили дещо нагадати меру Коростеня про проблему", - йдеться в матнріалі.
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