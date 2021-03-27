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Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались доставити в Україну контрабандні медикаменти з Росії

Прикордонники житомирського прикордонного загону затримали трьох чоловіків, які намагались доправити до України контрабандні медичні препарати виробництва РФ, про це повідомили у пресслужбі загону, передає "Замкова гора".

Наряд відділу "Вичівка" під час патрулювання помітив групу з трьох осіб, які несли на плечах пакунки. Охоронці кордону негайно вжили заходів щодо затримання правопорушників.

Як з’ясувалось, чоловіки, перетнувши незаконно кордон, несли з Білорусі медичні препарати російського виробництва. Документів жоден із них при собі не мав.

Наразі затриманих та товар охоронці кордону доставили до прикордонного підрозділу. Встановивши особи контрабандистів, якими виявились громадяни України, жителі одного з населених пунктів Рівненщини, прикордонники склали адміністративні матеріали за порушення державного кордону та прикордонного режиму.

Контрабандні медикаменти майже п’ятдесяти найменувань різної кількості передано співробітникам митниці.
Сума оцінки встановлюється.
Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались доставити в Україну контрабандні медикаменти з Росії








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