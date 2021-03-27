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813 нових випадків та 15 померлих - стастика Covid-19 на Житомирщині

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 813 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 15 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 27.03.2021 (за минулу добу – 26 березня) зареєстровано 813 нових лабораторно підтверджених випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксували 69071 випадок захворювання, 50514 людей одужали, 1133 випадки завершились летально.
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