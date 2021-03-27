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На Житомирщині у двох містах викрили незаконні гральні заклади

У Коростишеві та Радомишлі правоохоронці викрили незаконні гральні заклади, про це повідомили у прес-службі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Так, 26.03.2021, Коростишівською окружною прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області, у межах досудового розслідування за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) проведено обшуки у місцях протиправної організації гральних закладів.

Зокрема, такі заклади, облаштовані, відповідно, у нежитловому приміщенні та п’ятиповерховому житловому будинку викрито у Радомишлі і Коростишеві.

Під час санкціонованих обшуків виявлено і вилучено загалом 35 комплектів комп’ютерної техніки, 15 флеш-накопичувачів, 8 жорстких дисків, систему відеонагляду, чорнові записи, грошові кошти тощо.

Наразі проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, встановлюються особи, причетні до організації забороненої законом діяльності.

Також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.


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