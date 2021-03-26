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Перший матч на центральному стадіоні Житомира ФК "Полісся" зіграло унічию із "Кристалом"

Житомирський футбольний клуб "Полісся" зіграв у бойовому нічию у рамках розіграшу 18-ого туру Першої ліги України, "вовки" розіграли бойову нічию із херсонським "Кристалом", про це повідомляє "Замкова гора".

Відкрити рахунок "жовто-зеленим" вдалось вже на 9-ій хвилині зустрічі. Євген Шевченко протягнув м'яч з флангу та з кута вистрілив у ворота. Витягнути м'яч із "дев'ятки" своїх воріт у кіпера херсонців Кліщука було небагато, отож 1:0. І перший гол "Полісся" на центральному стадіоні за 16 років.

Втім перевага житомирян трималась на табло лише трохи більше 20 хвилин. Паритет херсонцям вдалось встановити на 33-ій хвилині. Захисник "Полісся" звалив у власному штрафному майданчику захисника херсонців Михайла Лаптєва. Вирок від арбітра матчу був миттєвим - пенальті. Андрій Сороків "з точки" впевнено розвів по кутах м'яч та кіпера житомирян Маханькова.

Друга половина зустрічі пройшла за невеликої територіальної переваги "жовто-зелених", втім комбінувати суперник дозволяв лише у центрі поля та подекуди на дальній відстані від своїх воріт, вдало перекриваючи всі вільні зони на підступах до штрафного. Наприкінці матчу команди обмінялись небезпечними моментами - спочатку півзахисник житомирян Грицук ударом із лінії штрафного майданчика не зумів потрапити у рамку воріт, а вже за кілька хвилин нападник "Кристалу" не реалізував вихід один на один із Маханьковим.
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