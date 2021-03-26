У Коростишеві знову виявили фуру, яка перевозила незаконно добутий пісок

У селі Колодязьок, що в Коростишівській ОТГ, правоохоронці зупинили чергову вантажівку, яка перевозила незаконно добутий пісок. Про це повідомили в ГУНП у Житомирській області.

Автомобіль DAF правоохоронці зупинили ввечері. У вантажівці перевозився пісок, однак документів про його походження та призначення водій не надав.

“За кермом перебував 27-річний житомирянин, а у вантажному напівпричепі фури перевозилась піщану суміш. Однак документів, які б підтверджували її походження та законність транспортування, водій не надав. Обставини події задокументували працівники слідчо-оперативної групи місцевого відділу поліції. Вантажівку правоохоронці вилучили”, - йдеться у повідомленні.

Нині за вказаним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) КК України, у рамках якого перевіряють походження піску.

Законодавством подібні протиправні дії караються від штрафних санкцій до 2-річного позбавлення волі.