Житомирянка влаштувала бордель в орендованій квартирі

У Житомирі 25-річна жінка влаштувала бордель в орендованій квартирі. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.

За даними правоохоронців, в одній з квартир обласного центра дві жінки орендували квартиру та надавали там сексуальні послуги.

“Під час санкціонованого обшуку в згаданій квартирі поліцейські вилучили ноутбук з вебкамерою, кілька десятків презервативів, блокноти з чорновими записами та інше”, - повідомили у поліції.

24 березня після проведення необхідних слідчих дій на підставі зібраних доказів протиправної діяльності одній з жінок, 25-річній житомирянці, було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 302 (Створення або утримання місця розпусти) ККУ.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу або обмеження волі на термін до 2 років.