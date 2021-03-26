У Новограді-Волинському матір на 12 днів залишила дітей із старенькою бабусею, а сама поїхала до знайомого "платити за комуналку"

У Новоград-Волинському районі матір на 12 днів покинула своїх дітей на стареньку бабусю, а сама поїхала нібито заплатити за комунальні послуги, про це повідомили у Новоград-Волинському районному відділі поліції, передає "Замкова гора".
Жінка не з’являлася вдома 12 днів та дітьми не цікавилася, місце її перебування було невідоме. Про це правоохоронців повідомила служба у справах дітей.
Згодом жінка повернулася додому, а правоохоронцям розповіла, що перебувала у свого знайомого. Працівники ювенальної превенції склали на жінку адміністративні матеріали за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП та направили їх до суду.
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