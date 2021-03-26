Рятували дітей, купували меблі та орендували квартиру - шахраї видурили у чотирьох житомирян понад 100 тисяч гривень

Упродовж останніх днів до поліції Житомира надійшло до десятка звернень щодо ошуканств. Відтак довірливі житомиряни віддали ошуканцям понад 100 тисяч гривень, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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До Житомирського райуправління поліції звернулася 81-річна житомирянка. Жінка повідомила, що до неї на стаціонарний номер зателефонував незнайомець, який назвався поліцейським. Чоловік повідомив, що її син скоїв дорожньо-транспортну пригоду і для уникнення ним кримінальної відповідальності жінці повинна заплатити. За пів години незнайомець вже був у помешканні житомирянки. Довірлива пенсіонерка віддала йому усі свої збереження - близько 45 тисяч гривень. Лише пізніше вона зателефонувала сину і дізналася, що ні з ним, ні з іншими членами родини нічого, пов’язаного з ДТП, не сталося.
Таким способом «рятувала» сина й інша 83-річна містянка. Цього разу шахраї збагатилися на суму близько 20 тисяч гривень.
Крім цього житомирян обдурювали і під час торгів на інтернет-сайтах. До поліції звернулася 46-річна жителька обласного центра, яка не дочекалась придбаних меблів. Жінка розповіла, що у мережі знайшла оголошення та телефоном домовився про покупку, після чого перерахувала продавцеві 12 тисяч гривень. Після чого той на телефонні дзвінки вже не відповідав та замовлення не виконав. Аналогічним способом втратили свої заощадження ще двоє житомирян, які переказали ошуканцям близько 20 тисяч гривень.
А 21-річний житель обласного центру, бажаючи орендувати квартиру, переказав «псевдовласнику» 12 тисяч гривень у якості передплати за 3 місяці проживання. Проте після переказу грошей останній перестав відповідати на телефонні дзвінки, залишивши хлопця ні з чим.
Нині поліцейські встановлюють причетних до правопорушень. Правова кваліфікація вказаних подій - ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Законодавством такі протиправні дії караються від штрафних санкцій до 3 років обмеження волі.