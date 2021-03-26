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Колишнього керівника департаменту Житомирської ОДА, підрядника та інженера підозрюють в розтраті більш як півтора мільйона на будівництві амбулаторії

Через розтрату бюджетних коштів у сумі 1,6 мільйона гривень під час будівництва амбулаторії колишньому керівнику департаменту Житомирської ОДА, підряднику та інженеру повідомили про підозру, про це повідомили у прес-службі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Встановлено, що під час будівництва амбулаторії з житлом для лікарів у с. Ірша Радомишльського району фірма-підрядник у складених актах про виконані роботи значно завищила відомості про їх обсяг, у цілому на 1,6 млн грн, які у подальшому були перераховані з бюджету.

До скоєння злочину причетні директор підрядної організації, який вніс недостовірні відомості до офіційних документів про завищення обсягів та вартості робіт, інженер технічного нагляду, який знаючи про фактичний обсяг та вартість робіт, не повідомив про це замовника будівництва, а також колишній директор департаменту Житомирської облдержадміністрації, який допустив службову недбалість.

Наразі усім трьом особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Зокрема, директору департаменту за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), директору підрядної організації – за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України та інженеру технічного нагляду – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України (співучасть у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах і службове підроблення).

Додамо, що це друга амбулаторія, під час спорудження якої, як підтвердили відповідні експертизи, скоєно кримінальні правопорушення щодо заволодіння бюджетними коштами одним і тим же підрядником. І

Інформуємо, усім трьом особам раніше вже повідомлялося про підозру у скоєнні аналогічного злочину під час будівництва амбулаторії у с. Борщів Радомишльського району, де допущено зайво перераховані бюджетні кошти на суму понад 900 тис. грн.
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