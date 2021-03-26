Розпочали палити суху траву - за минулу добу на Житомирщині 10 пожеж через підпали сухостою
- 26.03.2021, 10:01,
- Житомирщина
Протягом минулої доби рятувальники гасили загоряння сухотрав'я у 10 населених пунктах області. Вогнем пройдено понад 16 гектарів території, про це повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА, передає "Замкова гора"
.
"Основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є людський фактор. Незважаючи на застереження, громадяни вперто продовжують спалювати суху рослинність на своїх присадибних ділянках, в полі, уздовж доріг тощо. Лише протягом минулої доби вогнеборці гасили загоряння сухотрав'я у 10 населених пунктах області. Вогнем пройдено понад 16 гектарів території.", - повідомили у управлінні.
Загалом цьогоріч в екосистемах області сталося вже 25 пожеж. Вигоріло сухої трави на площі 52 гектари.
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