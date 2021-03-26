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За минулу добу на Житомирщині 891 новий випадок Covid-19

Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксовано 891 новий випадок захворювання на Covid-19, від ускладнень, викликаних хворобою, померло 19 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 26.03.2021 (за минулу добу – 25 березня) зареєстровано 891 новий лабораторно підтверджений випадок.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 68258 випадків захворювання, 49962 людини одужали, 1118 осіб померли.
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