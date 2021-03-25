На Житомирщині вийшли на рейси 80% перевізників

25 березня у Житомирській області понад 80% перевізників відновили свою роботу на внутрішньобласних рейсах. Про це повідомляє Суспільне.Житомир
з посиланням на начальника автовокзалу Федора Дорощука.
За його словами, перевізники, які працюють на внутрішньообласних маршрутах, отримали дозвіл на продовження виконання своїх функцій. З 25 березня пасажири мають можливість добратися до населених пунктів і сіл Житомирської області.
Водночас начальник обласного управління з питань цивільного захисту населення Сергій Безносюк наголосив, що відновити пасажирські перевезення в області дозволили за певних умов:
"Перевізникам, які відповідають за маршрути, поставлено завдання – забезпечити своїх водіїв дезінфікуючими засобами та слідкувати за дотриманням карантинних обмежень у салоні".
Водій Віталій Олексієнко працює на маршруті "Малин – Житомир". Кореспондентам Суспільного він розповів, що сьогодні (25 березня – ред.) першим рейсом привіз до обласного центру лише двох пасажирів:
"Я практично приїхав без нікого. Було дві людини. Я їх забрав у Радомишлі і нікого по дорозі взагалі не було. Люди ще не знають, що ми їздимо. Це потрібно поїздити 10 днів у збиток, а вже згодом може бути якийсь прибуток. Немає таких завантажень, які були колись. Щодо стоячих пасажирів, то тут, взагалі, не стоїть питання".
Пасажир Микола Малецький розповів, що вчора був змушений їхати до Житомира попутним транспортом. Сьогодні чоловік повертається додому рейсовим автобусом. Каже, що потрібно, щоб автобуси і маршрутки їздили:
"Людина може кудись їхати, вона на щось розраховує, тому вкрай потрібні перевезення".