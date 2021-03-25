Через львівське сміття на Житомирщині знову перекрили дорогу (ФОТО)

Жителі села Будичани, де 21 березня знайшли сміття з Львівської області, вийшли на мітинг та перекривали дорогу. Акція протесту тривала близько трьох годин. Про це повідомляє СУСПІЛЬНЕ.Житомир.

Жителі влаштували збір у центрі села і написали колективне звернення в поліцію, прокуратуру та Чуднівську міську раду. Об 11 години вони зібралися біля сміттєзвалища, а о 13 годині провели мітинг під Чуднівською міською радою та на 40 хвилин перекрили дорогу державного значення Житомир – Чернівці на пішохідному переході біля адмінприміщення. До акції протесту долучилися близько сорока людей.

"Це вже просто крик душі. Нам везуть зі Львівської області ковідне сміття (серед сміття знайшли медичні маски, халати, рукавички та відходи медичної галузі – ред.) і ніхто нам не допомагає у вирішенні цього питання. Ми вже скрізь звертаємося, а нас футболять туди-сюди Поруч з місцем, де висипали це сміття, протікає річка, всі ці відходи можуть потрапити в неї", – розповіла жителька села Будичани Людмила Дубова.

Про те, що сміття привезли зі Львівської області, люди дізналися з квитанцій за оплату комунальних послуг, котрі знайшли на сміттєзвалищі, каже ще одна місцева жителька Людмила Гусько.

"На цих квитанціях – львівські адреси, це ж не може бути збігом, Сюди привезли близько 40 тонн сміття – там є і інтубаційні трубки, і флакони від використаної вакцини, і використана медична вата. Ніхто нам не може дати конкретної відповіді, коли це сміття мають забрати або чимось покрити, – говорить Людмила Гусько. – Кажуть, що потрібно чекати 10 днів. Власники за цей час мають переоформити землю. Вчора був один власник, а сьогодні він вже за ніч помінявся. Яким чином? Поки що в них був дозвіл на будівлю, земля в них була неприватизована, а якщо вони приватизують землю, тоді все – це вже не наша власність".

Наталія Мовчан теж живе у Будичанах. Жінка розповідає, що вони намагалися дізнатися, хто є власником підприємства і землі, на якій скинули сміття, але відповіді від керівництва Чуднівської об'єднаної громади, за її словами, вони так і не отримали.

"Ми через інтернет самі з'ясували, що фірма оформлена на одного з наших місцевих жителів – Миколу Павловича Головню. Його дружина є головним бухгалтером. Сам він 23 березня був на місці, але одразу зайняв позицію "моя хата скраю" – мовляв, він нічого не знає. На звалищі йому стало погано і його забрала швидка допомога. Юрист і представник власника сюди теж приїжджали, але вони нічого нам не пояснювали", – зазначає Наталія Мовчан.

Заступниця Чуднівського міського голови Ірина Кухар в коментарі Суспільному розповіла, що у міськраді наразі теж намагаються розібратися в ситуації.

"За свідченням і повідомленням старости села Будичани в ніч з суботи на неділю (з 20 на 21 березня – ред.) на територію колишнього цегельного заводу в селі Будичани фурами завезли сміття. Слідчі провели там ряд дій, люди знайшли медичні відходи і збунтувалися, що це сміття незаконно туди потрапило. Вже зафіксували людей, які там керували загортанням сміття в печі цегляного заводу. На місце викликали і поліцію, і екологів, які відібрали проби. Наразі у нас немає інформації, хто дав дозвіл на завезення сміття, на підставі чого його туди завезли. До нас ніхто не звертався з проханням надати землю. Ми самі з цим розбираємося уже третю добу поспіль. Мітингувальники звернулися до нас із проханням вивезти це сміття з їхньої території. Але ми не в силах це зробити – по-перше, громада не має для цього фінансових можливостей, а по-друге, в поліції нам сказали, що зараз вирішується питання про взяття під арешт трактора і будівель, на території яких скинули це сміття. Але ми обіцяємо, що будемо звертатися в усі органи, щоб вирішити цю ситуацію", – поінформувала Ірина Кухар.

За словами чиновниці, аби вивезти сміття, вони спробують залучити спонсорські кошти. Разом з тим, поки на місці тривають слідчі дії, розчистити територію не можна буде.

Т. в. о. начальника відділення поліції №5 Житомирського районного управління Юрій Бабушко розповів, що досудове розслідування по справі незаконного ввозу сміття на територію села Будичани розпочали 22 березня. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України. Під час перекриття мітингувальниками дороги поліція перенаправляла автотранспорт через об'їзний шлях.

Зі слів пресофіцерки Нацполіції в області Алли Ващенко, за інформацією, яку мають правоохоронці, частину приміщення колишнього цегельного заводу в Будичанах придбав 47-річний підприємець з Київщини, діяльність якого пов’язана зі збиранням та обробкою відходів. Втім, жодних документів на земельну ділянку, де розташовані приміщення, чоловік правоохоронцям не надав. Наразі поліція працює над встановленням всіх причетних до справи осіб.

Тим часом, на місці сміттєзвалища жителі Будичан спільно з місцевим громадським формуванням та поліцією організували цілодобове чергування. Кажуть, що стоятимуть там стільки, скільки буде потрібно, аби не допустити подібної ситуації знову.