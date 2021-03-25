Житомирським підприємцям, які не могли працювати через карантинні обмеження «червоної» зони, виділять 10 мільйонів
- 25.03.2021, 15:44,
- Житомирщина
Житомирським підприємцям, які не могли працювати через карантинні обмеження «червоної» зони, виплатять кошти з місцевого бюджету. Витратити на це планують 10 млн грн.
Рішення щодо внесення змін до Програми соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської територіальної громади за 2021 рік прийнято сьогодні, під час сесії міської ради.
Зазначену Програму доповнили таким пунктом: «підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу, які постраждають внаслідок карантинних обмежень в «червоній» зоні, на умовах співфінансування з державним бюджетом»."Для підприємців у червоній зоні держава запропонувала виплату 8 тис грн і звернулася до місцевого самоврядування із проханням доповнити хоча б до середньої заробітної плати. Департамент фінансів підрахував – приблизна сума може бути до 10 млн грн на підтримку підприємців по м. Житомир. Є рекомендація комісії з питань містобудування передбачити цю суму в програмі і при голосуванні бюджету зняти ці кошти із резервного фонду, що ми і планували на цей рік на такі заходи",
– розповів міський голова Сергій Сухомлин.
За словами мера, порядок використання коштів затвердять на виконкомі та погодять із депутатами на бюджетній комісії."Адже минулого разу не всі ФОПи отримали компенсацію від держави, а є такі, які отримали і працювали. Тут потрібно розробити порядок. Щоб ми зробили виплату дійсно тим, хто цього потребує",
– пояснив Сухомлин.
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