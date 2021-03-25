В одному з міст Житомирщини посилюють карантин: працюватимуть лише аптеки, АЗС та деякі продовольчі магазини.

У Новограді-Волинському на вихідних посилюють карантинні обмеження. Працюватимуть лише аптеки, АЗС та деякі продовольчі магазини. Про це повідомили у пресслужбі Новоград-Волинської міської ради.

У рішенні міської комісії з ТЕБ та НС йдеться про те, що з опівночі 27 березня до опівночі 28 березня на території Новоград-Волинської міської територіальної громади дозволено працювати лише аптекам, автозаправним станціям, з 10.00 до 16.00 - окремим продовольчим магазинами, крім продажу алкогольних напоїв.

На території міської громади в ці дні не курсуватиме громадський транспорт та заборонені богослужіння, якщо в приміщення немає менше 10 кв. метрів площі на людину.