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В одному з міст Житомирщини посилюють карантин: працюватимуть лише аптеки, АЗС та деякі продовольчі магазини.

У Новограді-Волинському на вихідних посилюють карантинні обмеження. Працюватимуть лише аптеки, АЗС та деякі продовольчі магазини. Про це повідомили у пресслужбі Новоград-Волинської міської ради.

У рішенні міської комісії з ТЕБ та НС йдеться про те, що з опівночі 27 березня до опівночі 28 березня на території Новоград-Волинської міської територіальної громади дозволено працювати лише аптекам, автозаправним станціям, з 10.00 до 16.00 - окремим продовольчим магазинами, крім продажу алкогольних напоїв.

На території міської громади в ці дні не курсуватиме громадський транспорт та заборонені богослужіння, якщо в приміщення немає менше 10 кв. метрів площі на людину.

У Новограді-Волинському підтверджено 5134 випадки COVID-19, зараз хворіють 1136 осіб, у місцевій лікарні перебуває 105 хворих. 

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