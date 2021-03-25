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За вчорашній день на Житомирщині вакцинувалися 730 людей

На Житомирщині набирає обертів вакцинальна кампанія від COVID-19. Так, від початку кампанії щеплена 3 661 особа, з яких 730 – за минулу добу 24 березня. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я Житомирської ОДА.
 
Керівництво облдержадміністрації запрошує публічних осіб Житомирщини доєднатися та власним прикладом популяризувати вакцинацію від коронавірусної хвороби.

Для цього потрібно заповнити анкету (єдину та офіційну) за посиланням: http://bit.ly/2OtfD6e

За рішенням МОЗ України, на цьому етапі участь у кампанії щеплення можуть взяти:
  • ветерани війни й учасники бойових дій;
  • народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування;
  • видатні письменники, журналісти, спортсмени, музиканти, актори, співаки, інші діячі сфери культури;
  • лідери й представники релігійних організацій.
Варто зазначити, що вакцинація публічних осіб проводитиметься виключно за добровільною та інформованою згодою. 
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