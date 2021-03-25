За вчорашній день на Житомирщині вакцинувалися 730 людей
- 25.03.2021, 15:04,
- Житомирщина
На Житомирщині набирає обертів вакцинальна кампанія від COVID-19. Так, від початку кампанії щеплена 3 661 особа, з яких 730 – за минулу добу 24 березня. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я Житомирської ОДА.
Керівництво облдержадміністрації запрошує публічних осіб Житомирщини доєднатися та власним прикладом популяризувати вакцинацію від коронавірусної хвороби.
За рішенням МОЗ України, на цьому етапі участь у кампанії щеплення можуть взяти:
ветерани війни й учасники бойових дій;
народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування;
видатні письменники, журналісти, спортсмени, музиканти, актори, співаки, інші діячі сфери культури;
лідери й представники релігійних організацій.
Варто зазначити, що вакцинація публічних осіб проводитиметься виключно за добровільною та інформованою згодою.
рейтинг:
-
- 0
-