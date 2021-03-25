За вчорашній день на Житомирщині вакцинувалися 730 людей

Керівництво облдержадміністрації запрошує публічних осіб Житомирщини доєднатися та власним прикладом популяризувати вакцинацію від коронавірусної хвороби.





Для цього потрібно заповнити анкету (єдину та офіційну) за посиланням: http://bit.ly/2OtfD6e

За рішенням МОЗ України, на цьому етапі участь у кампанії щеплення можуть взяти:

ветерани війни й учасники бойових дій;

народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування;

видатні письменники, журналісти, спортсмени, музиканти, актори, співаки, інші діячі сфери культури;

лідери й представники релігійних організацій.

Варто зазначити, що вакцинація публічних осіб проводитиметься виключно за добровільною та інформованою згодою.