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На Житомирщині відкрили дві нові амбулаторії (ФОТО)

В рамках програми Президента “Велике будівництво” на Житомирщині відкрили дві амбулаторії. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської ОДА.

Будівництво двох сільських амбулаторій завершили у Першотравневому Гладковицької громади та Покалеві Овруцької громади.

За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, загальна кошторисна вартість кожної сільської амбулаторії – 9 мільйонів гривень. До робіт долучилися й місцеві бюджети обох громади, які виділили співфінансування у розмірі понад 800 тисяч гривень кожна.

“Маємо черговий приклад ефективного поєднання зусиль державної, обласної та місцевої влади на благо громади. Саме на таких засадах будуватиметься реалізація інфраструктурних проєктів за участі держави та обласного бюджету, зокрема в рамках програми Президента України «Велике будівництво»”, – наголосив голова Житомирської ОДА.

Обидва заклади первинної медичної допомоги оснащені сучасними меблями та необхідним обладнанням, у тому числі телемедичним. Також за кошти субвенції для медичних працівників амбулаторій придбано службові автомобілі марки «Рено Дастер» вартістю майже 500 тисяч гривень.







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