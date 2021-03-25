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У Житомирській міській раді прийняв присягу наймолодший депутат

У Житомирі під час чергової сесії міської ради прийняв  присягу наймолодший депутат міської ради Олександр Шевчук.  Значок та посвідчення депутату вручив міський голова Сергій Сухомлин.

У своїй промові Олександр Шевчук подякував кожному, хто своїм голосом підтримав його під час виборчих перегонів, і запевнив, що намагатиметься втілити  багато ідей для свого рідного міста. 

Зокрема, депутат має намір активно працювати у складі постійної комісії з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення  інвестицій, до складу якої його включили під час сесії.

26-річний Олександр Шевчук займає активну громадянську позицію. Має три вищих освіти. Під час навчання був активним представником студентського самоврядування. Після закінчення навчання  працював викладачем у Державному університеті «Житомирська політехніка». З листопада 2019 року є директором комунального підприємства «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста».

Балотувався по територіальному виборчому округу №2 (мікрорайон Богунія) під першим номером виборчого списку політичної партії «Слуга Народу».
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