У Житомирській міській раді прийняв присягу наймолодший депутат

У Житомирі під час чергової сесії міської ради прийняв присягу наймолодший депутат міської ради Олександр Шевчук. Значок та посвідчення депутату вручив міський голова Сергій Сухомлин.
У своїй промові Олександр Шевчук подякував кожному, хто своїм голосом підтримав його під час виборчих перегонів, і запевнив, що намагатиметься втілити багато ідей для свого рідного міста.
Зокрема, депутат має намір активно працювати у складі постійної комісії з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, до складу якої його включили під час сесії.
26-річний Олександр Шевчук займає активну громадянську позицію. Має три вищих освіти. Під час навчання був активним представником студентського самоврядування. Після закінчення навчання працював викладачем у Державному університеті «Житомирська політехніка». З листопада 2019 року є директором комунального підприємства «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста».
Балотувався по територіальному виборчому округу №2 (мікрорайон Богунія) під першим номером виборчого списку політичної партії «Слуга Народу».