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Житомирська міська рада виділить 10 мільйонів гривень для виплат підприємцям, які не можуть працювати через обмеження "червоної" зони

Житомирська міська рада виділить 10 мільйонів гривень для виплат підприємцям, які не можуть працювати через обмеження "червоної" зони, відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради, передає "Замкова гора".

Кошти виділять із резервного фонду бюджету міста.

"Для підприємців у червоній зоні влада запропонувала виплату 8 тис грн і звернулася до місцевого самоврядування із проханням доповнити цю суму хоча б ще розміром середньої заробітної плати. Департамент фінансів підрахував – приблизна сума може бути до 10 млн грн на підтримку підприємців по м. Житомир. Є рекомендація комісії з питань містобудування передбачити цю суму в програмі і при голосуванні бюджету зняти ці кошти із резервного фонду, що ми і планували на цей рік на такі заходи", – розповів міський голова Сергій Сухомлин.

За словами мера, порядок використання коштів затвердять на виконкомі та погодять із депутатами на бюджетній комісії.
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