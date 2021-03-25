Житомирська міська рада виділить 10 мільйонів гривень для виплат підприємцям, які не можуть працювати через обмеження "червоної" зони
- 25.03.2021, 12:04,
- Житомирщина
Житомирська міська рада виділить 10 мільйонів гривень для виплат підприємцям, які не можуть працювати через обмеження "червоної" зони, відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради, передає "Замкова гора"
.
Кошти виділять із резервного фонду бюджету міста.
"Для підприємців у червоній зоні влада запропонувала виплату 8 тис грн і звернулася до місцевого самоврядування із проханням доповнити цю суму хоча б ще розміром середньої заробітної плати. Департамент фінансів підрахував – приблизна сума може бути до 10 млн грн на підтримку підприємців по м. Житомир. Є рекомендація комісії з питань містобудування передбачити цю суму в програмі і при голосуванні бюджету зняти ці кошти із резервного фонду, що ми і планували на цей рік на такі заходи", – розповів міський голова Сергій Сухомлин.
За словами мера, порядок використання коштів затвердять на виконкомі та погодять із депутатами на бюджетній комісії.
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