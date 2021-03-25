У Житомирі на пішохідному переході Фольксваген "наздогнав" Мазду, від удару остання вилетіла на перехід та збила пішохода, окрім того внаслідок ДТП постраждала пасажирка Мазди, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 березня близько 14:50 на вул. Чуднівській. Попередньо, водій автомобіля Volkswagen Caddy, 56-річний житомирянин, рухаючись зі сторони с. Тетерівки у напрямку майдану Соборного, здійснив зіткнення з автомобілем Mazda Mx-3 під керуванням 31-річного жителя обласного центру, який у цей час стояв попереду, пропускаючи пішоходів на пішохідному переході. Унаслідок зіткнення автомобіль Mazda за інерцією здійснив наїзд на пішохода, 19-річного жителя м. Андрушівки.
Хлопця, а також 27-річну пасажирку автомобіля Mazda, які отримали травми, доставили до лікарні та надали необхідну медичну допомогу. Обом призначили лікування без ушпиталення.
За медичним висновком водій Volkswagen перебував у стані алкогольного сп’яніння. Відтак патрульні поліцейські склали відносно нього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.
Нині триває подальше встановлення всіх обставин події.
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