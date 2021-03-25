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За добу на Житомирщині на виробництві загинули двоє працівників

На Житомирщині протягом минулої доби двоє людей загинули на виробництві, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Перший трагічний випадок стався у Коростені на території заводу. Там загинув 59-річний слюсар, виконуючи виробничі роботи на вертикально-свердлильному верстаті. Наразі фахівці встановлюють причини смерті чоловіка.

Того ж дня на заводі у м. Новограді-Волинському у ході виконання робіт загинув 28-річний працівник, житель Звягельщини. Попередньо, чоловік потрапив у резервуар для змішування компонентів будматеріалів. Тілесні ушкодження, отримані чоловіком, виявились несумісними з життям.

За обома випадками наразі розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Триває з'ясування усіх обставин.
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