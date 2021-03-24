На Житомирщині відновлюють роботу громадського транспорту на міжміських, приміських та внутрішньообласних маршрутах

Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила здійснювати регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення у Житомирській області, про це на своїй сторінці у Фейсбук
повідомив заступник голови Житомирської ОДА Олександр Федько, передає "Замкова гора"
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Вчора обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, керуючись черговими змінами до постанови КМУ від 22 березня 2021 року №230, внесла корективи у правила функціонування пасажирського транспорту в умовах обмежень «червоної зони».
Керівництву районів, органам місцевого самоврядування рекомендовано забезпечити функціонування міських, приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування, а також приміського залізничного пасажирського сполучення, за таких умов:
- на регулярних міських автобусних маршрутах – забезпечувати перевезення пасажирів у кількості 50% місць для сидіння, що визначені в транспорті;
- на регулярних приміських та міжміських автобусних маршрутах – забезпечувати перевезення лише в кількості 100% місць для сидіння;
- перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту.
Також, органам місцевого самоврядування запропоновано виділити додаткові транспортні одиниці в часи пікових навантажень, що дозволить зменшити скупчення у громадському транспорті.