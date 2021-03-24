Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
 
  • 10:28 – Рfizer розпочала випробування пігулок від коронавірусу 
  • 09:53 – Компенсація за "червону" зону: у Зеленського знову пропонують ФОПам по 8 тисяч гривень 
  • 09:40 – Партія Нетаньягу перемагає на парламентських виборах в Ізраїлі - екзит-пол 
  • 09:36 – Вулиці, парки і дитячі майданчики: де в Україні зобов’язали носити маски 
  • 09:31 – Збірна України матчем у Франції починає відбір на чемпіонат світу з футболу 

На Житомирщині відновлюють роботу громадського транспорту на міжміських, приміських та внутрішньообласних маршрутах

Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила здійснювати регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення у Житомирській області, про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник голови Житомирської ОДА Олександр Федько, передає "Замкова гора".

Вчора обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, керуючись черговими змінами до постанови КМУ від 22 березня 2021 року №230, внесла корективи у правила функціонування пасажирського транспорту в умовах обмежень «червоної зони».

Керівництву районів, органам місцевого самоврядування рекомендовано забезпечити функціонування міських, приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування, а також приміського залізничного пасажирського сполучення, за таких умов:

- на регулярних міських автобусних маршрутах – забезпечувати перевезення пасажирів у кількості 50% місць для сидіння, що визначені в транспорті;
- на регулярних приміських та міжміських автобусних маршрутах – забезпечувати перевезення лише в кількості 100% місць для сидіння;
- перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту.

Також, органам місцевого самоврядування запропоновано виділити додаткові транспортні одиниці в часи пікових навантажень, що дозволить зменшити скупчення у громадському транспорті.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» В одній із ОТГ на Житомирщині посилюють карантинні обмеження
» Житомирські перевізники оголошеннями в маршрутках «стимулюють» владу підвищити вартість проїзду
» На Житомирщині відтермінували проведення сесії обласної ради через введення "червоної" зони
» У райцентрі на Житомирщині школи через негоду переходять на дистанційне навчання
» Через "червону" зону "Укрзалізниця" припинила продаж квитків на потяги на станціях Житомирщини
Залишити коментар

Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Компенсація за "червону" зону: у Зеленського знову пропонують ФОПам по 8 тисяч гривень
Вулиці, парки і дитячі майданчики: де в Україні зобов’язали носити маски
Збірна України матчем у Франції починає відбір на чемпіонат світу з футболу
Збірна України завоювала олімпійську путівку і медаль Кубку світу з фехтування у Казані
На Донбасі бойовики 10 разів порушували «тишу», серед українських військових без втрат
Рfizer розпочала випробування пігулок від коронавірусу
Партія Нетаньягу перемагає на парламентських виборах в Ізраїлі - екзит-пол
У Індії під час спортивних змагань обвалилась трибуна із глядачами - більше 100 людей отримали травми
США засумнівалися в даних AstraZeneca щодо COVID-вакцини
Четверті за два роки: в Ізраїлі почалися дострокові вибори до парламенту
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?
Працівник самостійно обиратиме банк для виплати зарплати – НБУ
Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора