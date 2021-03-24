На Житомирщині начальник виробництва з підлеглим викрали з підприємства пальне, техніку та інструменти, а потім повідомили поліцію про крадіжку

На Житомирщині двоє молодих працівників вчинили крадіжку на підприємстві, на якому вони працювали. Начальник виробництва з колегою винесли з фірми електроінструментів та пального на 100 тис. грн, після чого заявили про крадіжку, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Днями до відділу поліції № 1 Житомирського районного управління надійшла заява 24-річного жителя обласного центра. Чоловік повідомив, що підприємство, де він виконував обов’язки керівника, обікрали: зі складів зникли електроінструменти, оргтехніка та пальне.
Оперативники провели низку першочергових заходів, опитали працівників підприємства та здійснили інші слідчі дії. У результаті встановили причетність до крадіжки самого заявника та його 34-річного колеги.
Поліцейські з’ясували, що чоловіки працювали на підприємстві близько місяця. Скориставшись тимчасовою відсутністю керівництва фірми, молодики розпродали електроінструменти та пальне, які перебували на балансі підприємства, видаючи це майно за своє особисте. Згодом, щоб приховати свої оборудки, повідомили про крадіжку до поліції. Для більшої вірогідності чоловіки зламали замки та розкидали речі, імітуючи дії «злодіїв». Загалом своїми діями підозрювані завдали власникам збитків на суму близько 100 тисяч гривень.
Наразі за вказаним фактом триває досудове розслідування. Поліція нагадує, що відповідно до ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у приміщення або таке, яке завдало значної шкоди потерпілому, карається позбавленням волі терміном від 3 до 6 років.