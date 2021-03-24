Чоловіку, який підірвався на гранаті тікаючи від поліції, повідомили про підозру

35-річному чоловіку, який, тікаючи від поліції, підірвався на гранаті, повідомили про підозру, про це повідомили у прес-службі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Чоловікові повідомлено про підозру у незаконному носінні, придбанні, зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень та у посяганні на життя працівників правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 345, ст. 348 КК України).
За даними слідства, кримінальні правопорушення стались
22.03.2021 у Житомирі, вночі, приблизно о 01 год 20 хв.
Водій легковика, 35-річний місцевий житель, підприємець, якого зупинили правоохоронці для з’ясування обставин щодо можливого правопорушення, раптово рушив та скоїв наїзд на працівника поліції, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.
У подальшому, під час затримання працівниками поліції, підозрюваний вийшов з автомобіля, тримаючи в руках бойову ручну гранату, яка вибухнула та травмувала його.
Наразі тривають необхідні слідчі та процесуальні дії, призначені судові експертизи з метою встановлення приналежності до наркотичних речовин та холодної зброї вилучених з автомобіля речей.