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Чоловіку, який підірвався на гранаті тікаючи від поліції, повідомили про підозру

35-річному чоловіку, який, тікаючи від поліції, підірвався на гранаті, повідомили про підозру, про це повідомили у прес-службі прокуратури області, передає "Замкова гора".

Чоловікові повідомлено про підозру у незаконному носінні, придбанні, зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень та у посяганні на життя працівників правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 345, ст. 348 КК України).

За даними слідства, кримінальні правопорушення стались 22.03.2021 у Житомирі, вночі, приблизно о 01 год 20 хв.

Водій легковика, 35-річний місцевий житель, підприємець, якого зупинили правоохоронці для з’ясування обставин щодо можливого правопорушення, раптово рушив та скоїв наїзд на працівника поліції, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.

У подальшому, під час затримання працівниками поліції, підозрюваний вийшов з автомобіля, тримаючи в руках бойову ручну гранату, яка вибухнула та травмувала його.

Наразі тривають необхідні слідчі та процесуальні дії, призначені судові експертизи з метою встановлення приналежності до наркотичних речовин та холодної зброї вилучених з автомобіля речей.
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