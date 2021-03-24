Десантники 95-ої десантно-штурмової бригади провели навчання із десантування з гвинтокрилів та літаків

Військовослужбовці 95-ої окремої десантно штурмової бригади провели навчання із десантування з літаків та гвинтокрилів, про це повідомили у прес-службі бригади, передає "Замкова гора".
Військовослужбовці бригади здійснили десантування у денний та нічний час зі штатною зброєю й спорядженням, з військово-транспортного літака Ан-26 та гвинтокрилу МІ-8.
Десантування у нічний час та за мінливих погодних умов показало рівень підготовки підрозділу, також відпрацювали питання збору в зазначеному районі, виконання маршу та знищення об'єкту умовного противника.
"При виконанні завдань, були певні недопрацювання, але як командир підрозділу, я задоволений діями особового складу, їх злагодженістю та взаємодією. Військовослужбовці вийшли з непростої ситуації, проявивши " військову" винахідливість. Ми впорались з поставленим завданням, — зазначив офіцер бригади.
Такий спосіб доставки особового складу десантних підрозділів до району виконання поставленого завдання є не лише ефективним, але і швидким.
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