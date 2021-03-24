За минулу добу на Житомирщині 453 нових випадки захворювання на Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 453 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померло 14 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 24.03.2021 (за минулу добу – 23 березня) зареєстровано 453 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на Житомирщині зафіксовано 66231 випадок захворювання, 49385 людей одужали, 1092 особи померли.