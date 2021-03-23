У Житомирі через підозріду валізу евакуювали працівників та відвідувачів ТРЦ "Глобал"

У Житомирі через повідомлення про покинуту підозрілу валізу евакуйовували працівників та відвідувачів ТРЦ "Глобал", про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Інформація про виявлення у приміщенні торговельного комплексу підозрілої валізи, до якої тривалий час ніхто не підходив, надійшло на спецлінію "102" близько 15 години.
На місці події працювали слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції та фахівці вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції області. У приміщенні було вжито комплекс спеціальних заходів для убезпечення людей від можливої загрози.
Під час дистанційного знешкодження валізи встановлено, що небезпечних речовин та предметів у ній не було.
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