Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
 
  • 12:59 – У Києві можуть запровадити спецперепустки для проїзду в громадському транспорті: влада назвала умову 
  • 12:22 – Протест на Банковій: одному із організаторів акції вручили підозру 
  • 12:09 – Ляшко спростував, що молодь стала частіше хворіти і помирати від коронавірусу 
  • 10:31 – Кабмін зобов'язав приїжджих до України надавати довідку про негативний ПЛР-тест - Степанов 
  • 10:03 – В Україні зафіксували новий антирекорд з кількості смертей від Covid-19 за добу 

У Житомирі через підозріду валізу евакуювали працівників та відвідувачів ТРЦ "Глобал"

У Житомирі через повідомлення про покинуту підозрілу валізу евакуйовували працівників та відвідувачів ТРЦ "Глобал", про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Інформація про виявлення у приміщенні торговельного комплексу підозрілої валізи, до якої тривалий час ніхто не підходив, надійшло на спецлінію "102" близько 15 години.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції та фахівці вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції області. У приміщенні було вжито комплекс спеціальних заходів для убезпечення людей від можливої загрози.

Під час дистанційного знешкодження валізи встановлено, що небезпечних речовин та предметів у ній не було.
У Житомирі через підозріду валізу евакуювали працівників та відвідувачів ТРЦ "Глобал"


рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Житомирі поліція розпочала розслідування обставин пожежі у кафе торговельного центру
» На Житомирщині водій збив пішохода та втік з місця ДТП
» У Житомирі невідомий повідомив про замінування податкової інспекції
» У Житомирі оштрафують матір учня, який розпилив газовий балончик у школі
» У житомирській школі 14-річна учениця розпилила дратівливий газ: евакуйовано півтисячі людей, двоє однокласниць у лікарні
Залишити коментар

Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
У Києві можуть запровадити спецперепустки для проїзду в громадському транспорті: влада назвала умову
Дружина заарештованого у Криму Владислава Єсипенка повідомила, що звернулася за допомогою до президента України
Ляшко спростував, що молодь стала частіше хворіти і помирати від коронавірусу
Зеленський розповів коли в Україні закінчиться судова реформа
Кабмін зобов'язав приїжджих до України надавати довідку про негативний ПЛР-тест - Степанов
США засумнівалися в даних AstraZeneca щодо COVID-вакцини
Четверті за два роки: в Ізраїлі почалися дострокові вибори до парламенту
У Німеччині докладуть всіх зусиль для ґрунтовного розслідування нападу на могилу Бандери в Мюнхені
У Нігері після нападу бойовиків загинуло 137 людей
Євросоюз і Китай «обмінялися» санкціями
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?
Працівник самостійно обиратиме банк для виплати зарплати – НБУ
Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора