Чергове нововведення від Уряду: жителям Житомирщини заборонили ходити по вулиці без масок або респіраторів

Відзавтра жителі Житомирської області повинні виходити на вулицю лише у масках або респіраторах. Відповідне нововведення в рамках боротьби з епідемією коронавірусу затвердили в Уряді. Такі обмеження поширюються на регіони, які потрапили в "червону" зону.
Так, у постанові
Кабінету міністрів від 22 березня зазначено, що у "червоних" зонах людям заборонено "перебувати на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот".
У статті 13
закону України про благоустрій населених пунктів написано, що до території загального користування належать:
- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- майдани, площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- пляжі;
- кладовища.
Крім цього, уряд заборонив роботу підвісних канатних доріг. Також у разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки під час оздоровчої зміни в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, робота такого закладу триватиме до кінця зазначеної зміни з дотриманням протиепідемічних заходів.
Що відомо
- Станом на 23 березня вісім областей в Україні та місто Київ опинилися в "червоній" карантинній зоні, а всі інші — в "жовтій" або "помаранчевій".
- Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка зобов’язує всіх іноземців робити ПЛР-тест на COVID-19 при в’їзді на територію України.
Варто зазначити, що за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III
(далі — Закон № 1645
), іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями передбачені адмінштрафи:
• для громадян: 17000 — 34000 грн;
• для посадових осіб: 34000 — 170000 грн.