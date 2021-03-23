На Житомирщині через витік газу від газопостачання відключили 300 абонентів
- 23.03.2021, 12:17,
- Житомирщина
На Житомирщині 300 абонентів відключили від газопостачання внаслідок витоку газу, про це повідомили у АТ "Житомиргаз", передає "Замкова гора"
.
"У зв'язку з витоком газу на газопроводі середнього тиску, тимчасово припинено газопостачання для 300 абонентів с.Липники, Коростенського району.", - йдеться у повідомленні.
Наразі витік локалізовано, з 7-ї ранку аварійні бригади АТ "Житомиргаз" приступили до відновлювальних робіт.
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