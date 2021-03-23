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Фірма, яка встановила сонячні панелі на Житомирщині, заборгувала близько 800 тисяч за користування землею: прокуратура звернулась до суду

На Житомирщині прокуратура має намір стягнути з приватного підприємства близько 800 тис. грн за несплату за користування землею. Про це повідомили у прокуратурі Житомирської області.


Крім того, в судовому порядку прокуратура вимагає розірвання договору оренди та зобов’язання повернути земельні ділянки загальною площею 6,3 га вартістю 6,3 млн грн.


Наразі ухвалою Господарського суду Житомирської області у справі відкрито провадження.


«Йдеться про те, що товариству з обмеженою відповідальністю, відповідно до укладеного договору, передано в оренду 18 земельних ділянок вартістю 6,3 млн грн на території Ємільчинської селищної ради для будівництва та обслуговування енергогенеруючого підприємства (сонячної електростанції). Відповідно до чинного законодавства та умов договору, товариство зобов’язане вчасно й у повному обсязі систематично сплачувати за користування землею орендну плату. Однак орендар порушив взяті на себе зобов’язання та вимоги Закону України «Про оренду землі», тривалий час – з грудня 2019 по січень 2021 року - не сплачуючи коштів за користування землею», – йдеться у повідомленні.


Внаслідок цього місцевий бюджет недоотримав 799,3 тис. грн. Відтак прокуратурою вжито заходів представницького характеру з метою захисту інтересів територіальної громади.

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