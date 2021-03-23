На Житомирщині виявили понад 40 тон львівського сміття: поліція порушила кримінальну справу (ФОТО)

У селі Будичанів, на території недіючого цегельного заводу, місцеві жителі виявили ціле сміттєзвалище львівського сміття. Люди одразу звернулися до поліції та екологічної інспекції. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.
За даними правоохоронців, На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи Чуднівського відділення поліції та Державної екологічної інспекції Поліського округу для документування обставин події.
"На території колишнього підприємства правоохоронці виявили понад 40 тон побутового та промислового сміття, серед якого знайшли й платіжні документи зі Львова. Екологи, які прибули разом з правоохоронцями, відібрали проби ґрунту. За наявною інформацією, частину приміщення придбав 47-річний підприємець з Київщини, діяльність якого пов’язана зі збиранням та обробкою відходів. Утім жодних документі на земельну ділянку, де розташовані приміщення, чоловік поліцейським не надав", - йдеться у повідомленні.
Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 239 (Забруднення або псування земель) КК України. Триває встановлення всіх обставин та причетних осіб.
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