» Через ремонтні роботи у Житомирі будуть перебої з водопостачанням та електрикою (АДРЕСИ)

Через ремонтні роботи, які проводять працівники КП «Житомирводоканал» та міського РЕМу, у Житомирі будуть перебої з водопостачанням та електроенергією. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради.

Зокрема, 23 березня бригади водоканалу проводять аварійно-відновлювальні роботи на водогоні міста за такими адресами:

Закамянська 18

пров. 2 Колективний 2

вул. Св Рихтера 6а

пров. Єнергетичний 14б

вул.С Параджанова –пров. Складський

вул. Г Пожежних 67б

У зв’язку з ремонтними роботами на електромережах міста електропостачання тимчасово відключать за такими адресами:

вул. Чумацький Шлях, 17-25, проїзд. Миропільський, вул. Вільський Шлях, 69-105б, 58-62, пров. Лугинський,

пров. Свободи, 2-6, вул. Багратіонівська, вул. Денишівська, 35-67, вул. Каховська, 69-71, 77/34, 70-76 , вул. Миропільська,

пров. Евеліни Ганської, 23-51, 24-54, пров. Шумський, провулок. Художника Канцерова, вул. Михайла Грушевського ,75/114,

вул. Михайла Грушевського, вул. Івана Мазепи 109, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121/52, 122, 124, 126, 128, 130, 132

вул. Монтана 20/121, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 А, 33

вул. Івана Мазепи 109

вул. Степана Бандери 28

пров. Художника Канцерова 1/60

проїзд. Володимира Плотницького 10, 10/3, 118, 5, 6, 7

проїзд. Кароля Гейнча 1, 2

вул. Святослава Ріхтера 100, 102, 103, 105, 78, 80, 82, 84, 84А, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97/2, 98, 99/1, 78-102, 85-105

пров. 1-й Льва Толстого 27/22, 31, 32/24, 34, 36, 36А, 42

пров. 2-й Льва Толстого 10, 10А, 3, 4, 5, 8, пров. Михайла Вербицького 10, 10А, 10В, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14А, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 6, 8

пров. Соломії Крушельницької 1, 11, 11/2, 13, 15, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 7; Гараж, 8, 9/12

пров. Табірний 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/10, 17, 18, 19, 20/19, 21, 22/20, 24

пров. Фізкультурний 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16/28, 17, 19, 21, 23/26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Ясний 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

провулок. Соломії Крушельницької 4

провулок. Фізкультурний 16

проїзд. Табірний

пров. Михайла Вербицького, 4-32, 1, 3, 9-17, пров. Соломії Крушельницької, пров. Табірний, 9-21, 10-24, пров. Ясний

вул. Денишівська 64, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 86,

вул. Олени Теліги 51, 61

вул. Північна 73

вул. Саєнка 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 58/2

пров. 1-й Смоківський 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

пров. 2-й Смоківський 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 3, 31, 31А, 31Б, 31В, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9

пров. 3-й Смоківський 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9

пров. Саєнка 50 А

шосе. Київське 39,41,42, 43/1

вул. Північна, 73, пров. 2-й, 3-й Смоківський, вул. Київська, 52/20, 54, 56, 58, 60, 62, 69, 102, 77, 104, 106, 110, вул. Небесної Сотні, вул. Хлібна 23, 23Б, майдан. Мистецькі Ворота 1, 2, 3, 4, 7 вул. Добровольчих батальйонів, 1, провулок Вацківський, провулок. Крилова, вул. Санаторна, вул. Соснова 1, 10, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 16/10, 18, 1А, 2/1, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 3, 3А, 5, 7, 8, 9А

вул. Соснова 10а

пров. 1-й Сосновий 10, 11, 11А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

пров. 2-й Сосновий 4, 5, 6, 7, 9, 9/15

пров. Давидівський 2/14Б, 5, 6

пров. Федора Терещенка 1, 11, 13/10, 17, 19, 19А, 2, 25, 27, 3, 3А, 4, 5, 7, 8, 9

провулок. Федора Терещенка, вул. Героїв Базару 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49/1

вул. Зелена 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2/51, 20, 21, 22, 23, 24, 25/18, 26, 26А, 28, 3, 30, 32, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9

вул. Зелена 30

пров. 2-й Хвойний 1, 10, 12, 14, 3, 4, 6, 8, 8/18

пров. Цілинний 1, 2, 4/13, пров. 2-й Хвойний

вул. Євгена Коновальця 55/21

пров. 2-й Санаторний 1/13, 9

пров. Врачебний 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 2А, 3, 4, 7

пров. Лікарський 14, 9

проїзд. 2-й Богунський

вул. Митрополита А. Шептицького 3-35, 4-40

вул. Романа Шухевича, 30, 33

пров. 1-й,2-й Хвойний, пров. Врачебний, пров. Санаторний

пров. Лікарський 10, 11, 12, 13, 15/3, 3, 4, 4А, 7, 8, 9, пров. Молодіжний 11, 13, 15, 17, 21/51, 3, 4, 5, 6, 9

вул. Шевченка 102.

Відновлять електро та водопостачання після завершення ремонтних робіт.