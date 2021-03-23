Через ремонтні роботи у Житомирі будуть перебої з водопостачанням та електрикою (АДРЕСИ)
- 23.03.2021, 10:47,
- Житомирщина
Через ремонтні роботи, які проводять працівники КП «Житомирводоканал» та міського РЕМу, у Житомирі будуть перебої з водопостачанням та електроенергією. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради.
Зокрема, 23 березня бригади водоканалу проводять аварійно-відновлювальні роботи на водогоні міста за такими адресами:
- Закамянська 18
- пров. 2 Колективний 2
- вул. Св Рихтера 6а
- пров. Єнергетичний 14б
- вул.С Параджанова –пров. Складський
- вул. Г Пожежних 67б
У зв’язку з ремонтними роботами на електромережах міста електропостачання тимчасово відключать за такими адресами:
- вул. Чумацький Шлях, 17-25, проїзд. Миропільський, вул. Вільський Шлях, 69-105б, 58-62, пров. Лугинський,
- пров. Свободи, 2-6, вул. Багратіонівська, вул. Денишівська, 35-67, вул. Каховська, 69-71, 77/34, 70-76 , вул. Миропільська,
- пров. Евеліни Ганської, 23-51, 24-54, пров. Шумський, провулок. Художника Канцерова, вул. Михайла Грушевського ,75/114,
- вул. Михайла Грушевського, вул. Івана Мазепи 109, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121/52, 122, 124, 126, 128, 130, 132
- вул. Монтана 20/121, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 А, 33
- вул. Івана Мазепи 109
- вул. Степана Бандери 28
- пров. Художника Канцерова 1/60
- проїзд. Володимира Плотницького 10, 10/3, 118, 5, 6, 7
- проїзд. Кароля Гейнча 1, 2
- вул. Святослава Ріхтера 100, 102, 103, 105, 78, 80, 82, 84, 84А, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97/2, 98, 99/1, 78-102, 85-105
- пров. 1-й Льва Толстого 27/22, 31, 32/24, 34, 36, 36А, 42
- пров. 2-й Льва Толстого 10, 10А, 3, 4, 5, 8, пров. Михайла Вербицького 10, 10А, 10В, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14А, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 6, 8
- пров. Соломії Крушельницької 1, 11, 11/2, 13, 15, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 7; Гараж, 8, 9/12
- пров. Табірний 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/10, 17, 18, 19, 20/19, 21, 22/20, 24
- пров. Фізкультурний 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16/28, 17, 19, 21, 23/26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- пров. Ясний 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- провулок. Соломії Крушельницької 4
- провулок. Фізкультурний 16
- проїзд. Табірний
- пров. Михайла Вербицького, 4-32, 1, 3, 9-17, пров. Соломії Крушельницької, пров. Табірний, 9-21, 10-24, пров. Ясний
- вул. Денишівська 64, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 86,
- вул. Олени Теліги 51, 61
- вул. Північна 73
- вул. Саєнка 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 58/2
- пров. 1-й Смоківський 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- пров. 2-й Смоківський 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 3, 31, 31А, 31Б, 31В, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- пров. 3-й Смоківський 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9
- пров. Саєнка 50 А
- шосе. Київське 39,41,42, 43/1
- вул. Північна, 73, пров. 2-й, 3-й Смоківський, вул. Київська, 52/20, 54, 56, 58, 60, 62, 69, 102, 77, 104, 106, 110, вул. Небесної Сотні, вул. Хлібна 23, 23Б, майдан. Мистецькі Ворота 1, 2, 3, 4, 7 вул. Добровольчих батальйонів, 1, провулок Вацківський, провулок. Крилова, вул. Санаторна, вул. Соснова 1, 10, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 16/10, 18, 1А, 2/1, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 3, 3А, 5, 7, 8, 9А
- вул. Соснова 10а
- пров. 1-й Сосновий 10, 11, 11А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9
- пров. 2-й Сосновий 4, 5, 6, 7, 9, 9/15
- пров. Давидівський 2/14Б, 5, 6
- пров. Федора Терещенка 1, 11, 13/10, 17, 19, 19А, 2, 25, 27, 3, 3А, 4, 5, 7, 8, 9
- провулок. Федора Терещенка, вул. Героїв Базару 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49/1
- вул. Зелена 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2/51, 20, 21, 22, 23, 24, 25/18, 26, 26А, 28, 3, 30, 32, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9
- вул. Зелена 30
- пров. 2-й Хвойний 1, 10, 12, 14, 3, 4, 6, 8, 8/18
- пров. Цілинний 1, 2, 4/13, пров. 2-й Хвойний
- вул. Євгена Коновальця 55/21
- пров. 2-й Санаторний 1/13, 9
- пров. Врачебний 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 2А, 3, 4, 7
- пров. Лікарський 14, 9
- проїзд. 2-й Богунський
- вул. Митрополита А. Шептицького 3-35, 4-40
- вул. Романа Шухевича, 30, 33
- пров. 1-й,2-й Хвойний, пров. Врачебний, пров. Санаторний
- пров. Лікарський 10, 11, 12, 13, 15/3, 3, 4, 4А, 7, 8, 9, пров. Молодіжний 11, 13, 15, 17, 21/51, 3, 4, 5, 6, 9
- вул. Шевченка 102.
Відновлять електро та водопостачання після завершення ремонтних робіт.
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