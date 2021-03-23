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За минулу добу на Житомирщині від COVID-19 померли 26 жителів області

За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 26 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
 
Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
  • 71-річна жителька Баранівського району;
  • 80-річна жителька Бердичівського району;
  • четверо жителів Ємільчинського району – троє жінок віком 63, 69 та 70 років та 55-річний чоловік;
  • 65-річний житель Житомирського району;
  • двоє жителів Коростишівського району – 69-річна жінка та 82-річний чоловік;
  • 86-річна жителька Малинського району;
  • двоє жителів Овруцького району – 78-річний чоловік та 80-річна жінка;
  • двоє жителів Попільнянського району – чоловіки віком 27 та 77 років;
  • троє жителів Чуднівського району – жінки віком 37 та 48 років та 20-річний чоловік;
  • троє жителів міста Житомир – 74-річний чоловік та двоє жінок віком 70 та 88 років;
  • 4 жителі міста Бердичів – жінки віком 61, 67, 69 та 94 роки;
  • 81-річна жителька міста Новоград-Волинський;
  • 62-річна жителька міста Коростень.
Наразі на Житомирщині зареєстровано 1078 летальних випадків від COVID-19 у:
  • Андрушівському районі – 25;
  • Баранівському районі – 27;
  • м.Бердичів – 107
  • Бердичівському районі – 21;
  • Брусилівському районі – 9;
  • Ємільчинському районі – 29;
  • м.Житомир – 295;
  • Житомирському районі – 60;
  • м.Коростень – 71;
  • Коростенському районі – 22;
  • Коростишівському районі – 32;
  • Лугинському районі — 13;
  • Любарському районі – 12;
  • м.Малин – 32;
  • Малинському районі – 18;
  • Народицькому районі – 9;
  • м.Новоград-Волинський – 76;
  • Новоград-Волинському районі – 27;
  • Овруцькому районі – 23;
  • Олевському районі – 16;
  • Попільнянському районі – 23;
  • Пулинському районі – 12;
  • Радомишльському районі – 14;
  • Романівському районі – 22;
  • Ружинському районі – 7;
  • Хорошівському районі – 21;
  • Черняхівському районі – 30;
  • Чуднівському районі – 25.

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