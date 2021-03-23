За минулу добу на Житомирщині від COVID-19 померли 26 жителів області
- 23.03.2021, 10:40,
- Житомирщина
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 26 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
- 71-річна жителька Баранівського району;
- 80-річна жителька Бердичівського району;
- четверо жителів Ємільчинського району – троє жінок віком 63, 69 та 70 років та 55-річний чоловік;
- 65-річний житель Житомирського району;
- двоє жителів Коростишівського району – 69-річна жінка та 82-річний чоловік;
- 86-річна жителька Малинського району;
- двоє жителів Овруцького району – 78-річний чоловік та 80-річна жінка;
- двоє жителів Попільнянського району – чоловіки віком 27 та 77 років;
- троє жителів Чуднівського району – жінки віком 37 та 48 років та 20-річний чоловік;
- троє жителів міста Житомир – 74-річний чоловік та двоє жінок віком 70 та 88 років;
- 4 жителі міста Бердичів – жінки віком 61, 67, 69 та 94 роки;
- 81-річна жителька міста Новоград-Волинський;
- 62-річна жителька міста Коростень.
Наразі на Житомирщині зареєстровано 1078 летальних випадків від COVID-19 у:
- Андрушівському районі – 25;
- Баранівському районі – 27;
- м.Бердичів – 107
- Бердичівському районі – 21;
- Брусилівському районі – 9;
- Ємільчинському районі – 29;
- м.Житомир – 295;
- Житомирському районі – 60;
- м.Коростень – 71;
- Коростенському районі – 22;
- Коростишівському районі – 32;
- Лугинському районі — 13;
- Любарському районі – 12;
- м.Малин – 32;
- Малинському районі – 18;
- Народицькому районі – 9;
- м.Новоград-Волинський – 76;
- Новоград-Волинському районі – 27;
- Овруцькому районі – 23;
- Олевському районі – 16;
- Попільнянському районі – 23;
- Пулинському районі – 12;
- Радомишльському районі – 14;
- Романівському районі – 22;
- Ружинському районі – 7;
- Хорошівському районі – 21;
- Черняхівському районі – 30;
- Чуднівському районі – 25.
рейтинг:
-
- 0
-