26 березня ФК "Полісся" проведе свій перший матч на реконструйованому центральному стадіоні Житомира
- 23.03.2021, 09:42,
- Житомирщина
26 березня ФК "Полісся" вперше проведе домашню гру на відремонтованому центральному стадіоні Житомира, про це повідомляє Суспільне
, передає "Замкова гора"
.
Останній офіційний матч на цьому стадіоні ФК "Полісся" проводив майже сімнадцять років тому ще під керівництвом тренера Заї Авдиша. Після тривалих ремонтних робіт футболісти знову вийдуть на поле стадіону у офіційному матчі 26 березня.
"Всі документи наразі на руках: сертифікат готовності першої черги від ДАБІ, який був отриманий сьогодні (22 березня – ред.) Підписаний акт відповідності споруди за зразком Української асоціації футболу та сертифікат безпеки. Встановили відеонагляд, систему сповіщення, озвучку. За це вдячність спонсорам і об'єднаним зусиллям влади. Ми зараз офіційно говоримо, що матч відбудеться 26 березня", – повідомив директор футбольного клубу Володимир Загурський.
Зазначимо, що 26 березня ФК "Полісся" вдома прийматиме ФК "Кристал" з Херсону.
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