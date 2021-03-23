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26 березня ФК "Полісся" проведе свій перший матч на реконструйованому центральному стадіоні Житомира

26 березня ФК "Полісся" вперше проведе домашню гру на відремонтованому центральному стадіоні Житомира, про це повідомляє Суспільне, передає "Замкова гора".

Останній офіційний матч на цьому стадіоні ФК "Полісся" проводив майже сімнадцять років тому ще під керівництвом тренера Заї Авдиша. Після тривалих ремонтних робіт футболісти знову вийдуть на поле стадіону у офіційному матчі 26 березня.

"Всі документи наразі на руках: сертифікат готовності першої черги від ДАБІ, який був отриманий сьогодні (22 березня – ред.) Підписаний акт відповідності споруди за зразком Української асоціації футболу та сертифікат безпеки. Встановили відеонагляд, систему сповіщення, озвучку. За це вдячність спонсорам і об'єднаним зусиллям влади. Ми зараз офіційно говоримо, що матч відбудеться 26 березня", – повідомив директор футбольного клубу Володимир Загурський.

Зазначимо, що 26 березня ФК "Полісся" вдома прийматиме ФК "Кристал" з Херсону.
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