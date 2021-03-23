На Житомирщині 186 нових випадків Covid-19, 26 людей померли

Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксовано 186 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 26 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 23.03.2021 (за минулу добу – 22 березня) зареєстровано 186 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 65778 випадків захворювання, 49044 людини одужали, 1078 осіб померли.