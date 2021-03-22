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У Житомирському районі виявили звалище із львівським сміттям

У селі Будичани Житомирського району виявили звалище із сміттям із Львівщини, про це повідомили у Державній екологічній інспекції Поліського округу, передає "Замкова гора".

Про вивезення сміття до їх села екологів повідомили місцеві мешканці.

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу негайно відреагували на звернення та з виїздом на місце встановили несанкціоноване та самовільне розміщення твердих побутових відходів в непередбачуваному для цього місці, за відсутності дозвільних документів і правовстановлюючих документів на земельну ділянку, що призвело до засмічення земель та їх можливого забруднення. Серед вивезених відходів виявлено квитанції з міста Львів, а також медичні маски, халати, рукавички, тощо.

"Директора підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу на 1 700 грн., разом з цим на місці правопорушення спеціалістами відділу інструментально – лабораторного контролю Інспекції проведено відбір трьох проб грунтів на площі понад 900 м2 в подальшому буде проведено розрахунок розмірів шкоди заподіяної довкіллю. На місце події були викликані працівники правоохоронних органів які на даний час встановлюють обставини справи.", - повідомили у екологічній інспекції.


У Житомирському районі виявили звалище із львівським сміттям


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