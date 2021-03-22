На Житомирщині хлопця, якого шукали чотири доби, знайшли мертвим

На Житомирщині знайшли тіло загиблого 17-річного Івана Мисливого, який зник 19 березня дорогою додому у Радомишлі, про це повідомили у поліції області, передає "Замкова гора"
.
Тіло хлопця знайшли у очереті місцевої річки. Шлях додому хлопця пролягав як раз вздовж водойми.
"Хлопця знайшли, але, на жаль, мертвим. Допомогли водолази обласної аварійно-рятувальної служби, які обстежили прибережну смугу води. Тіло юнака знаходилось в очереті і візуально з берега його помітити було неможливо", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, 17-річний хлопець зник
ввечері 19 березня, хлопець повертався додому після прогулянки з друзями.