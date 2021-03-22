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На Житомирщині хлопця, якого шукали чотири доби, знайшли мертвим

На Житомирщині знайшли тіло загиблого 17-річного Івана Мисливого, який зник 19 березня дорогою додому у Радомишлі, про це повідомили у поліції області, передає "Замкова гора".

Тіло хлопця знайшли у очереті місцевої річки. Шлях додому хлопця пролягав як раз вздовж водойми.

"Хлопця знайшли, але, на жаль, мертвим. Допомогли водолази обласної аварійно-рятувальної служби, які обстежили прибережну смугу води. Тіло юнака знаходилось в очереті і візуально з берега його помітити було неможливо", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, 17-річний хлопець зник ввечері 19 березня, хлопець повертався додому після прогулянки з друзями.
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