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Протягом минулої доби рятувальники 5 разів гасили пожежі у приватних будинках на території області

Упродовж минулої доби рятувальники області 5 разів гасили пожежі у приватних будинках, про це повідомили у прес-службі ДСНС області, передає "Замкова гора".

Займання сталось у приватному цегляному будинку в с. Лісівщина Коростенського району.
На місці події бійці ДСНС встановили, що загоряння виникло на дерев’яному перекритті приміщення веранди. Звідти вогонь розповсюдився на шиферну покрівлю. Існувала загроза перекидання полум’я на розташовані поруч будівлі літньої кухні та гаражу. О 17:50 пожежу було локалізовано та о 19:20 – ліквідовано. Вогнем знищено 8 кв. м дерев’яного перекриття над верандою та 30 кв. м шиферної покрівлі будинку. Вдалося запобігти поширенню полум’я всередину оселі та на розташовані поруч будівлі.
До ліквідації загоряння залучалося 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця спецтехніки.
Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі в приміщенні веранди.

А о 03:38 22 березня в с. Вишевичі Радомишльського району рятувальники ліквідували пожежу в приватному дерев’яному житловому будинку, в якому ніхто не проживав. Вогнем знищено кімнату площею 20 кв. м та 50 кв. м покрівлі. Попередньо – причиною займання могла стати палаюча суха трава, яку випалювала невстановлена особа.

Сьогодні вранці, о 05:22, два чергових відділення житомирських рятувальників у складі 8 чоловік особового складу та 2 одиниць спецтехніки залучалися до гасіння житлового будинку в с. Кодня Житомирського району. Там, ймовірно, через порушення правил пожежної безпеки при встановленні та експлуатації пічного опалення зайнялося дерев’яне перекриття будівлі, а вже звідти вогонь поширився всередину оселі та на покрівлю.

Також, упродовж доби загоряння двох господарчих будівель бійці ДСНС ліквідували в с. Старики Коростенського району та с. Крилівка Андрушівського району.
Під час усіх пожеж загиблих та травмованих не має.
Протягом минулої доби рятувальники 5 разів гасили пожежі у приватних будинках на території області


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