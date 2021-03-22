До пошуків 17-річного підлітка, якого шукають вже четверту добу, залучили водолазів

На Житомирщині, у Радомишлі продовжують пошуки 17-річного Івана Мисливого. Хлопець пішов відпочивати з друзями та не повернувся додому, нині до пошуків долучили водолазів, адже припускають, що хлопець міг втопитись у річці, про це у ході брифінгу повідомив начальник ГУНП області Юрій Олійник, повідомляє кореспондент "Замкова гора"
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Нині відомо, що хлопець відпочивав разом зі знайомими у центрі міста. Востаннє зниклого бачив його знайомий, який підвозив Івана додому. Чоловік залишив хлопця у кількастах метрів від його будинку. У цьому ж автомобілі юнак випадково залишив свій мобільний телефон.
Нині вже четверту добу поліцейські та місцеві жителі прочісують територію у радіусі 10 км від місця, де востаннє бачили зниклого юнака. Оглядають прибережну смугу річки Мики та очеретяні зарості, хати-пустки та чагарники, також відкачали воду з двох копанок.
Відомо, що зниклий - сирота, проживає із тіткою та бабусею, будинки яких розташовані поруч. Хлопець - студент одного із коледжів Києва.
За словами Юрія Олійника, основна версія нині, що хлопець міг потонути у річці, адже його шлях додому пролягав вздовж водойми. Нині до пошукових робіт залучили водолазів.
Нагадаємо, хлопець зник уночі 19 березня
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